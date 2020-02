 Le paysage se couvre de blanc à l'est du pays: où faut-il se rendre pour voir la neige?

Les flocons, tels un or blanc, sont tombés sur les hauteurs de la Belgique ces dernières 24 heures. Un épais manteau blanc a été mesuré au signal de Botrange, 25 centimètres sur le point culminant de la Belgique.

Jusqu’à 25 centimètres de neige dans les Fagnes. Elle a tenu et elle devrait encore tomber aujourd'hui. Les province de Liège et du Luxembourg sont en alerte orange aux conditions glissantes.

A Liège et dans le centre-ville, la neige n'a pas tenu. Mais plus au sud, un épais manteau blanc est toujours visible. De Sprimont à Verviers, jusque Spa, on enregistre entre 10 à 25 centimètres par endroits. Pour l'instant, la majorité des routes sont dégagées. A 6h30, nous n'avons constaté aucun embarras de circulation.

De nombreuses pistes seront ouvertes aujourd'hui. Ce sera le cas des pistes de ski alpins d'Ovifat et du Thier des Rexhons près de Spa. Elles seront ouvertes à partir de 9h30. Les adeptes de ski de fond seront aussi servis. Les pistes du signal de Botrange et du Mont Spinette notamment seront aussi accessibles.

La neige va continuer de s'accumuler en cours de journée dans les cantons de l'est.

Photos de notre journaliste Justine Pons prises ce jeudi à Jalhey et Botrange