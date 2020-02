Le coronavirus se répand dans le monde: voici un état des lieux de sa propagation à travers l'Europe

Nombre de cas recensés et de morts, principales mesures: voici un état des lieux de la propagation du coronavirus en Europe.

ITALIE



L'Italie, qui compte 12 morts reliés à l'épidémie de nouveau coronavirus sur son sol, a annoncé mercredi soir avoir atteint la barre des 400 cas recensés. Ce pays est le plus touché d'Europe et est devenu une plateforme de diffusion sur le continent où plusieurs cas enregistrés dans d'autres pays concernent des personnes s'étant rendues dans les zones du Nord touchées par le virus.





ESPAGNE



C'est le cas de l'Espagne. Treize cas y ont été recensés depuis le début de l'épidémie dont dix liés à l'Italie. Un hôtel de Tenerife dans l'archipel des Canaries où avaient logé des Italiens contaminés a été placé en quarantaine.

Un cas a été détecté en Andalousie (sud) sans que les autorités sachent comment il a pu surgir.



Alors que plus de 240.000 Italiens vivent en Espagne, les autorités espagnoles déconseillent les voyages dans les régions d'Italie touchées par l'épidémie, de même que dans les autres pays à risque. Elles imposent des tests aux voyageurs qui en reviennent et présentent des symptômes.





FRANCE



En France, 18 cas ont été recensés et deux personnes sont mortes. Le 18e cas a été enregistré mercredi soir, l'épouse d'un patient hospitalisé à Annecy (Centre-Est). La France, qui avait placé comme ailleurs ses ressortissants rapatriés de Wuhan en quarantaine, a invité à reporter les voyages vers les zones du nord de l'Italie touchées par le virus tandis que les élèves revenant de Chine, de Singapour, de Corée du Sud et des régions italiennes de Lombardie et Vénétie sont invités à rester chez eux pendant 14 jours après leur retour.





ALLEMAGNE



18 cas. Les deux derniers ont été diagnostiqués mardi dont un homme de 25 ans "vraisemblablement infecté en Italie, à Milan".





GRANDE-BRETAGNE



13 cas recensés depuis le début de l'épidémie.





GRÈCE



Un premier cas a été recensé mercredi, une femme de 38 ans ayant voyagé récemment en Italie du Nord. Le gouvernement a adopté mardi un décret prévoyant des interdictions temporaires de déplacement vers et depuis les pays touchés mais aussi la fermeture des écoles ou des salles de spectacle si l'épidémie devenait massive.





CROATIE



Trois cas, un jeune homme ayant séjourné en Italie il y a peu et son frère. Le troisième cas est un homme travaillant dans la ville italienne de Parme.





AUTRICHE



Deux cas, un jeune couple d'Italiens dont la femme travaillait comme réceptionniste dans un hôtel d'Innsbruck. La quarantaine de cet établissement a été levée mercredi après des tests. Pays frontalier de l'Italie, l'Autriche a également déconseillé à ses ressortissants de se rendre dans les régions touchées du Nord.





BULGARIE



Aucun cas, pas plus qu'en Hongrie ou en Roumanie. La compagnie Air Bulgarie a suspendu temporairement sa liaison Sofia-Milan tandis que la Roumanie place en quarantaine les personnes s'étant rendues dans les zones touchées d'Italie du nord.





BELGIQUE



Un cas, un homme arrivé de Wuhan début février dont la quarantaine s'est achevée.





DANEMARK



Le Danemark a annoncé jeudi un premier cas de contamination au nouveau coronavirus, un homme revenant d'Italie du nord, dont le cas est décrit sans danger. Six hôpitaux dans le pays de 5,8 millions d'habitants ont été désignés par les autorités sanitaires comme susceptibles d'accueillir des personnes contaminées par le virus.





NORVEGE



Un premier cas de contamination annoncé mercredi, une personne revenue de Chine le weekend dernier mais qui ne présente pas de symptômes et dont le cas est décrit comme sans danger.



"Nous estimons très improbable qu'elle ait contaminé" d'autres personnes, a déclaré une responsable de l'Institut norvégien de santé publique, Line Vold. L'Institut avait précédemment appelé à se préparer à "une grave épidémie" en augmentant les capacités d'accueil de malades graves.





FINLANDE



Deux cas, une touriste chinoise en Laponie détectée fin janvier et celui annoncé mercredi d'une Finlandaise ayant séjourné en Italie du Nord.





SUEDE



Deux cas. Le premier a été recensé fin janvier, une femme ayant séjourné dans la région de Wuhan.





PAYS BALTES



Aucun cas mais les autorités ont pris des mesures. La Lituanie a ainsi déclaré l'état de "situation extrême" lui permettant d'agir et débloquer des fonds plus rapidement en cas d'épidémie. La Lettonie a elle réservé une centaine de lits d'hôpitaux et demande à ses ressortissants revenus de pays touchés de prendre 14 jours de "congé-quarantaine" payés par la Sécurité sociale.





POLOGNE



Aucun cas confirmé. Des contrôles des passagers en provenance de Chine et d'Italie sont désormais effectifs dans tous les aéroports recevant des vols internationaux.





REPUBLIQUE TCHEQUE



Aucun cas. Plusieurs dizaines de Tchèques ont été placés en quarantaine à leur retour d'Italie.





SLOVAQUIE



Contrôle des températures des passagers arrivant d'Italie à l'aéroport de Bratislava.





GEORGIE



Un premier cas a été annoncé mercredi, un Géorgien revenu d'Iran et qui a été placé à l'isolement dans un hôpital de Tbilissi.





MACEDOINE DU NORD



Un cas, une femme de retour d'un séjour d'un mois en Italie.





ROUMANIE



Le premier cas a été annoncé mercredi, un homme qui est entré en contact avec un Italien ayant récemment séjourné dans son pays.