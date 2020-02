Le Conseil de l'Europe très inquiet de la multiplication des actes racistes en Europe

(Belga) Le Conseil de l'Europe s'est alarmé de la multiplication des actes et de la banalisation des discours racistes en Europe, mettant aussi en garde contre les risques de discrimination représentés par l'intelligence artificielle, dans un rapport publié jeudi.

L'organe indépendant d'experts du Conseil de l'Europe chargé de combattre le racisme, l'ECRI, pointe "l'influence croissante des politiques ultranationalistes et xénophobes en Europe, un discours de haine qui donne le ton sur les réseaux sociaux, une islamophobie et un antisémitisme rampants, et un environnement de plus en plus hostile aux ONG qui oeuvrent pour les groupes vulnérables", les qualifiant d'"évolutions alarmantes". "L'Europe est confrontée à une terrible réalité: les actes de violence inspirés par l'antisémitisme, la haine à l'égard des musulmans et les autres formes de haine raciale se multiplient à un rythme alarmant", a averti la Secrétaire générale du Conseil de l'Europe, Marija Pejcinovic Buric, citant la fusillade qui a fait neuf morts à Hanau en Allemagne la semaine dernière. Le rapport de l'ECRI pointe des problèmes récurrents de discriminations envers les musulmans, les juifs, les Roms et les personnes noires dans les 47 États membres du Conseil, jugeant nécessaire "une approche plus proactive et un soutien à une éducation inclusive". Pour les personnes LGBTI, "si de nombreux pays ont intensifié leur action en faveur de l'égalité, d'autres ont pris la direction opposée et les personnes LGBTI continuent d'y être victimes de harcèlement, de menaces et de violence". (Belga)