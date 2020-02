Coronavirus: voici comment certaines entreprises agissent pour éviter une propagation du virus

Certaines entreprises anticipent le retour des travailleurs lundi. Après leurs congés de Carnaval, elles prennent des mesures afin d'éviter une éventuelle propagation du coronavirus.

Tout est envisagé au cas par cas: télétravail, visite médicale voire carrément une mise en quarantaine si nécessaire.

Limiter la propagation du virus, c'est par exemple la préoccupation actuelle d'entreprise d'Evere. Pour s'y préparer au mieux une équipe d'évaluation des risques a mis en place un plan avec un certain nombre de mesures. Des consignes que le personnel doit respecter, en particulier les employés de retour de vacances.

"Si une personne revient d'Italie ou de Chine alors qu'il était en vacances, on va évidemment évaluer les risques et si jamais il y a un doute ou l'autre, nous privilégions le télétravail, le temps de pouvoir évaluer la situation", explique Siryn Stambouli, la porte-parole de Carrefour Belgique. "Un sujet médical bien sûr pour évidemment traiter ce qu'il est possible et c'est évidemment des médecins et des experts qui vont évaluer la situation".

Pour le personnel travaillant dans les magasins les consignes d'hygiène doivent être d'autant plus respectées. "On privilégie des mesures supplémentaires pour le moment donc avoir encore plus le réflexe des mesures d'hygiène qui restent les mesures d'hygiène de base. C'est-à-dire le gel lavant, utiliser des mouchoirs, les jeter directement à la poubelle et également limiter les contacts physiques comme se serrer la main et ce genre de choses", ajoute Siryn Stambouli.

Ce n'est pas la seule entreprise à prendre des mesures. Laver ses mains ou encore nettoyer ses bureaux sont des recommandations formulées par une autre entreprise à Courtrai. Des mesures justifiées pour cet employé.

"Je trouve que ce n'est pas mauvais, mieux vaut prévenir que guérir dit-on. Ce n'est pas une mauvaise mesure. On pourrait la généraliser partout", estime Angelo, un employé de chez Duma.

Pour élaborer toutes ces consignes, certaines entreprises font appel à un service extérieur chargé de la santé et du bien-être des employés. Ensemble, ils élaborent un plan d'action. "Concrètement au niveau des entreprises, on donne une information mise à jour très très régulièrement et on est en phase avec les services internes de prévention pour voir un petit peu quelles sont les mesures qu'ils prennent", explique Philippe Farr, conseiller en prévention-médecin du travail.

La quarantaine peut aussi être préconisée mais les entreprises ignorent encore si leurs employés seront payés pour rester chez eux.

La FEB demande aux entreprises d'être prudentes

La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) demande de son côté aux entreprises d'êtres prudentes face au coronavirus et de s'informer sur les mesures à prendre.



"Nous demandons aux entreprises d'être prudentes, de s'informer sur la procédure à suivre en cas de doute et de prendre toutes mesures si cela s'avère nécessaire. La FEB a regroupé les informations utiles à ce sujet dans un dossier", souligne Pieter Timmermans, administrateur délégué de la FEB. Ce dossier en ligne est disponible sur le site de la FEB et offre des informations concrètes aux entreprises pour faire face à la menace du coronavirus et des ses conséquences éventuelles sur la vie de l'entreprise.