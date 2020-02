Coronavirus - Le Tour des Emirats arabes unis arrêté après cinq étapes en raison du coronavirus

(Belga) Le Tour des Emirats arabes unis cycliste (WorldTour) a été arrêté après cinq étapes, deux jours avant la fin de l'épreuve, en raison de cas de coronavirus. Plusieurs équpes engagées sur cette course l'ont annoncé jeudi, confirmant une information du journal espagnol Marca. Les organisateurs n'ont pour l'instant pas encore communiqué à ce sujet.

Tous les coureurs et membres du staff sont testés, selon Philippe Maertens, responsable de la communication de l'équipe Lotto Soudal. Huit coureurs belges -Pieter Serry et Stijn Steels (Deceuninck - Quick-Step), Steff Cras, Jasper De Buyst, Rémy Mertz et Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Laurens De Plus (Jumbo-Visma) et Victor Campenaerts (NTT Pro Cycling) - ont pris le départ du Tour des Emirats arabes unis. Laurens De Plus n'a pas pris le départ de la 2e étape. Jeudi, le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la cinquième étape, entre Al Ain et le sommet de Jebel Hafeet (162 km), au terme de laquelle le Britannique Adam Yates (Mitchelton-Scott) a conservé le maillot de leader du général. Le Tour des Emirats arabes unis était censé se terminer samedi après la 7e étape. (Belga)