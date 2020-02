En Chine, un jeu vidéo populaire permettait de créer un virus et de le répandre dans le monde: il a été BANNI

Le populaire jeu vidéo "Plague Inc", qui permet de créer un virus pour le répandre à travers la planète, a été banni de la boutique d'applications en ligne du géant informatique Apple en Chine, a annoncé son développeur, en pleine épidémie de coronavirus.



Les usagers basés en Chine ne pouvaient plus télécharger "Plague Inc" sur l'App Store vendredi, après son retrait sur ordre de l'autorité de régulation de l'internet en raison d'un contenu jugé "illégal", a indiqué Ndemic Creations, société créatrice du jeu.



"Nous avons énormément de respect pour nos joueurs chinois, et sommes consternés de savoir qu'ils ne peuvent plus accéder et jouer à Plague Inc", a commenté Ndemic dans un communiqué.



La société, basée au Royaume-Uni, a indiqué qu'elle essayait de contacter l'Administration chinoise du cyberespace "afin de comprendre ses préoccupations et de travailler avec elle pour trouver une solution".

Le jeu a connu un succès grandissant

Cette puissante autorité gouvernementale n'a pas répondu vendredi aux sollicitations de l'AFP. Egalement contacté, Apple n'avait pas réagi dans l'immédiat.

Ndemic dit ignorer si cette éviction est en rapport avec l'épidémie du nouveau coronavirus, qui a fait près de 2.800 morts dans le pays.



Depuis sa sortie il y a huit ans, "Plague Inc" (qui signifie "épidémie" en français) a connu un grand succès et revendique désormais quelque 130 millions de joueurs dans le monde.

J'y jouais depuis si longtemps, je suis furieux

L'objectif du jeu: créer de nouveaux types d'épidémie en infectant un "patient zéro" avec un virus, qu'on va ensuite répandre le plus possible pour détruire la planète.



A chaque apparition d'épidémies véritables comme Ebola ou désormais le Covid-19, le nombre de téléchargements explose. C'était récemment le jeu payant le plus téléchargé sur les boutiques d'applications en France.



Ce jeu simule des situations au plus près des réalités scientifiques sur la diffusion des maladies, assure Ndemic, selon qui "Plague Inc" avait été reconnu outil pédagogique par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américains.

Des joueurs chinois faisaient état vendredi de leur colère. "J'y jouais depuis si longtemps, je suis furieux! Alors que j'ai tant appris, en jouant, sur les maladies infectieuses", s'agaçait un usager sur la plateforme Weibo.



D'autres internautes fustigeaient Apple pour s'être plié aux directives des autorités communistes.



Le géant californien avait été pointé du doigt dans le passé pour le retrait d'applications en Chine, dont récemment un service de cartographie utilisé par le mouvement prodémocratie hongkongais.