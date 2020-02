Herbert Léonard de retour sur scène: "Nous ne chantons que des tubes"

Âge tendre, la tournée des Idoles, anciennement Âge tendre et têtes de bois, est une tournée musicale d'artistes de variétés ayant débuté leur carrière dans les années 1960 et 1970. Depuis 2006, elle réunit de nombreuses stars des années "yéyés" aux années "disco". Malgré une infection pulmonaire foudroyante en 2017, Herbert Leonard s'est remis d'aplomb et a décidé de reprendre les tournées avec Âge tendre. Il était l'invité d'Alis Battard dans RTL Info avec vous.

Alix Battard : "Quel est le concept de cette tournée ?"

Herbert Léonard: "C'est une réunion de quelques chanteurs des années 60, 70, 80 ? Nous allons à la rencontre de notre public qui est de notre génération. Nous attirons également les gens plus jeunes."

A.B. : "ça fait du bien de remonter sur scène ?"

H.L. : "Ce n'est pas parce que j'ai eu un problème pulmonaire il y a 3 ans que j'ai oublié la scène. Je suis toujours très très ému de remonter sur scène, j'ai toujours le trac avant donc tout va bien !"

A.B : "Vous chantez quelles chansons sur scène ?"

H.L. : "Nous chantons tous 4 ou 5 chansons. Évidemment, quand il nous a demandé de faire partie de cette tournée, le producteur nous a demandé de ne chanter que des tubes. Donc, on ne chante que des tubes. Il y a également des duos, moi, je fais un duo avec une des choristes."

A.B. : "Comment est l'ambiance entre vous tous ?"



H.L. : "Nous avons tous oublié nos ego chez nous. C'est une tournée extrêmement conviviale et ça nous tient à cœur, ainsi qu'à la production que ça le reste. L'ordre établi pour les passages en scène va à tout le monde. Tout le monde l'a accepté. On est tous solidaire."

A.B. : "Ce genre de tournée est très tendance. Comment vous expliquez ce phénomène ?"

H.L. : " je pense qu'il y a une raison essentiel : tous ces artistes sont principalement des années 80. Cette décennie était jouissive, il y avait le rythme, les mélodies, le texte que tout le monde pouvait retenir et les radios et les télévisions jouaient le jeu à l'époque. Je suis assez nostalgique de cette époque."

A.B. : "Après votre maladie, vous êtes resté un mois dans le coma. Le fait de rechanter a été votre moteur après cet accident ?"

H.L. : "Bien sûr. Je ne sais faire que ça. Donc, j'ai tout fait pour réussir ma rééducation. J'ai dû rééduquer mes cordes vocales. Je continue la rééducation aujourd'hui, mais j'ai assez récupéré que pour faire cette tournée. Une chose a changé, je vis avec le poids de la mort maintenant. Je veux absolument profiter jusqu'au dernier instant. Mais soyons plus optimiste ! Je ne peux pas me passer de monter sur scène donc je continue !"