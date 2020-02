Adeptes du "tourisme de l'extrême", ces chasseurs de volcans frôlent la mort devant la caméra (vidéo)

C’est un tourisme d’un nouveau genre qui se développe depuis quelques années. Le tourisme de l’extrême attire de plus en plus d’amateurs de sensations fortes. Le magazine "Reporters" part ce vendredi soir à la découverte de ces passionnés, prêts à mettre leur vie en danger pour une dose d’adrénaline.

A l’image de Guy de Saint Cyr, chasseur de volcan depuis 58 ans. Cette fois-ci, il s’attaque au Krakatau, un volcan indonésien en éruption. Une pluie de bombes s'abat sur le groupe. "On a eu le droit à notre frayeur. Aujourd'hui, on en rigole. Mais à mon avis, demain, avec le recul, ça ne sera pas la même histoire. On se rendra compte que l'on est passé à côté de quelque chose", témoigne un membre du groupe.