RDC: décès du général Kahimbi, chef du renseignement sous sanctions internationales

Le chef du renseignement militaire de la République démocratique du Congo (RDC), le général Delphin Kahimbi, est décédé vendredi, ont rapporté Jeune Afrique et l'AFP, citant différentes sources dont une confirmation de l'épouse du général.

Cet officier avait récemment été suspendu de ses fonctions et faisait l'objet d'une enquête interne. Selon Jeune Afrique, il est mort dans un hôpital de Kinshasa, d'une cause encore inconnue, mais qui pourraient être un suicide. Proche de l'ancien président Joseph Kabila, qui l'avait nommé, le général Kahimbi - un ancien commandant opérationnel au Nord-Kivu (est de la RDC) faisait l'objet de sanctions européennes décidées par l'UE en décembre 2016. L'UE avait justifié les sanctions à son encontre par sa participation à la "structure de commandement et de contrôle responsable des arrestations arbitraires et de la violente répression à Kinshasa en septembre 2016 et responsable des forces qui ont participé à l'intimidation et aux arrestations arbitraires, qui fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d'élections en RDC". Entre-temps, le président Félix Antoine Tshisekedi Tsilombo a succédé à Joseph Kabila à la présidence, mais Delphin Kahimbi était resté en poste, jusqu'à être suspendu cette semaine pour des motifs qui restent mystérieux, sans explications officielles. Très rapidement, l'ambassadeur des Etats-Unis à Kinshasa, Mike Hammer, s'était félicité cette semaine de l'annonce de sa suspension. "Ceux qui sont corrompus, commettent des violations des droits humains ou perturbent le processus démocratique devraient répondre de leurs actes", a commenté M. Hammer via Twitter en relayant la nouvelle de la suspension du général. RFI soulignait vendredi matin que le général Kahimbi était un "deuxième pilier du régime Kabila" à devoir répondre de ses actes en quelques jours de temps, après une interpellation et un interrogatoire de l'ex-chef de la redoutable Agence nationale de renseignements (ANR), Kalev Mutond, à la mi-février - avant qu'il ne soit relaxé.