César: Alexis Manenti et Lyna Khoudri récompensés comme meilleurs espoirs

Alexis Manenti en policier nerveux dans "Les Misérables" de Ladj Ly et Lyna Khoudri dans "Papicha", sur le destin de jeunes Algériennes dans les années 90, ont reçu vendredi soir les César des meilleurs espoirs masculin et féminin.

"Je veux partager ce prix avec Ladj Ly. C'est avant tout une histoire d'amitié qui a commencé par le cinéma, de complicité et j'espère qu'on continuera à célébrer tout ça ensemble", a déclaré Alexis Manenti en recevant son prix.

Cet acteur de 38 ans a hérité du rôle sans doute le moins sympathique, celui du flic borderline, aux méthodes de cowboy, toujours dans le rapport de force et l'invective dans "Les Misérables", film tendu sur une bavure dans une cité sensible de Seine-Saint-Denis.

S'il est aujourd'hui sacré "espoir", l'acteur de 38 ans n'est pas tout-à-fait un nouveau venu dans le paysage cinématographique français, déjà apparu dans le "Divan de Staline" (2016) de Fanny Ardant.

Scénariste, membre du collectif Kourtrajmé, créé en 1994 par Kim Chapiron, Toumani Sangaré et Romain Gavras, Alexis Manenti a participé à l'écriture des "Misérables".

Il sera cette année au générique de la série réalisée par Damien Chazelle "The Eddy".

Lyna Khoudri, 27 ans, a de son côté été récompensée pour son rôle de Nedjma, une étudiante à Alger dans les années 90 qui rêve de devenir styliste de mode et refuse la terreur islamiste dans "Papicha", un film qui lui a déjà valu le Valois de la meilleure actrice au Festival du film francophone d'Angoulême.

"J'ai longtemps rêvé de ce moment", a-t-elle dit, émue, en recevant son prix. "Et là c'est vrai, et je me dis que pourquoi, et en même temps je me dis pourquoi pas", a-t-elle ajouté.

Née à Alger, fille d'un journaliste et d'une professeure de violon qui ont dû quitter l'Algérie dans les années 90, Lyna Khoudri a auparavant joué notamment dans "Les Bienheureux" de Sofia Djama, qui lui a valu le prix Orizzonti de la meilleure actrice à Venise en 2017.

Elle a aussi joué dernièrement notamment dans "Hors normes" d'Olivier Nakache et Eric Toledano et dans la mini-série de Rebecca Zlotowski "Les Sauvages", avec Roschdy Zem.

Elle sera prochainement à l'affiche du film de Wes Anderson "The French Dispatch".