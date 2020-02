César 2020 - "Parasite" remporte le César du Meilleur film étranger, pas de prix pour la Belgique

(Belga) Le film "Parasite" réalisé par le Sud-coréen Bong Joon-ho a remporté vendredi le César du Meilleur film étranger. "Le jeune Ahmed" des frères Dardenne et "Lola vers la mer" de Laurent Micheli, nommés dans la même catégories, passent donc tous deux à côté de la récompense.

Ils étaient également opposés aux films "Dolor y gloria" de Pedro Almodóvar, "Joker" de Todd Phillips, "Once upon a time... in Hollywood" de Quentin Tarantino et "Il traditore" de Marco Bellocchio. Le film belge "Ce magnifique gâteau!" d'Emma De Swaef et Marc James Roels est quant à lui passé à coté d'une récompense dans la catégorie du meilleur court métrage d'animation. (Belga)