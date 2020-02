Coronavirus - La Chine compte 47 morts supplémentaires

(Belga) La Chine a fait état samedi de 47 morts supplémentaires de personnes atteintes par le coronavirus, portant le total à 2.835 depuis le début de l'épidémie.

La Commission nationale de la santé a recensé 427 nouveaux cas, soit plus que la veille, ce qui fait grimper le bilan à 79.251 infections au total. La très grande majorité des morts sont à déplorer dans la province du Hubei (45), contre une dans la capitale Pékin, et une dans le Henan (centre). Tous les nouveaux cas sauf quatre viennent du Hubei, dont 420 rien que dans son chef-lieu Wuhan, métropole d'où est parti le virus. Si le nombre de nouveaux cas est supérieur aux 327 de la veille, il est nettement inférieur à ceux que le pays recensait début ou mi-février. L'Organisation mondiale de la santé avait relevé que mardi les nouveaux cas dénombrés en Chine avaient été dépassés par ceux dans d'autres pays. Pékin maintient des mesures extrêmement strictes contre l'épidémie, avec 56 millions de personnes confinées dans le Hubei, et des restrictions pour éviter les regroupements de foules dans tout le pays, y compris en fermant les écoles. Les entreprises ont timidement commencé à rouvrir, après des semaines d'activité économique fortement ralentie.