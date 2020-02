Le prince Laurent a lancé l’Opération Pièces Rouges sur la place des Palais à Bruxelles

Le prince Laurent a lancé ce samedi midi l’Opération Pièces Rouges sur la Place des Palais à Bruxelles. Les animateurs de Bel RTL Bérénice et Léon le Bouchon l'ont accueilli pour lui expliquer l'objectif. Le prince a aussi rencontré les deux jeunes ambassadeurs, Nolwenn, une adolescente en rémission, et Thomas, un jeune bénévole.

"En grandissant, les enfants ont la préoccupation des autres, de plus en plus. Je trouve ça magnifique. Ils ont voulu contribuer à cette opération qui est une opération concernant tout le monde", a salué le Prince Laurent. "Les organisateurs de cette initiative devraient faire savoir à l'Union européenne ce qu'ils font car la recherche aujourd'hui se retrouve à l'Union européenne. C'est elle qui fait les directives, qui coordonne. Et en plus elle n'est pas loin d'ici donc c'est le moment de le faire", a-t-il également lancé.



Qu'est-ce que l'Opération Pièces Rouges?

L’Opération Pièces Rouges de Bel RTL a pour objectif de récolter un maximum de pièces qui traînent dans les poches, tirelires ou fonds de tiroirs.

Pourquoi ? Pour soutenir le Télévie et financer la rechercher contre le cancer. Plus d’1.600.000 pièces de 1 et de 2 centimes existent mais ne sont pas utilisées !

La mobilisation de tous pour une récolte de grande ampleur permettra de leur donner une merveilleuse utilité !

A bord de leur Camion-Tirelire, Bérénice et Léon Lebouchon sillonnent la Wallonie et Bruxelles à la rencontre des citoyens pour récupérer un maximum de ces pièces rouges.

Lors de la première édition de l’Opération en 2019, plus de 42 tonnes de ces petites pièces ont été récoltées et ont permis d’apporter 379.071,48 € au profit du Télévie.