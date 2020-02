Coronavirus - Un nouveau cas de contamination détecté chez un Italien à Tenerife

(Belga) Un nouveau cas d'infection au coronavirus a été identifié samedi à Tenerife. Il s'agit d'un touriste italien, a annoncé le service de santé des îles Canaries sur Twitter. Le touriste était isolé depuis le 24 février dans sa chambre d'hôtel.

La personne a été transférée dans un hôpital de l'île et son état de santé est bon. Il existe actuellement six cas confirmés aux îles Canaries: cinq à Tenerife et un à La Gomera. (Belga)