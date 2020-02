Un des trois laboratoires au monde capables de développer un vaccin contre le coronavirus est situé... en Belgique: découvrez ce labo hyper sécurisé (vidéo)

Combien de temps pourrait prendre le développement d'un vaccin contre ce coronavirus? L'un des trois laboratoires au monde capables de développer ce traitement est situé en Belgique, à Louvain. Cinquante chercheurs y travaillent activement pour trouver un remède. Il faudra néanmoins être patient.

Alors que le coronavirus continue de se répandre au sein de la population, des chercheurs belges tentent d'identifier comment contrer ce virus. Dans leur laboratoire, basé à Louvain, ils cultivent des cellules de poumons humains, pour les infecter ensuite avec le virus. Ils portent des combinaisons intégrales pour se protéger. "Le virus vient du nez des patients, explique Joham Meyts, professeur en virologie à l'université KU Leuven. On peut faire un prélèvement nasal et cultiver le virus en laboratoire en grande quantité, et on peut ensuite l'utiliser pour vérifier si certains médicaments bloquent ou empêchent l'expansion du virus dans les cellules humaines en laboratoire".





Il y aura peut-être d'autres coronavirus par la suite: "Il faudra être prêts"



Ces recherches devraient permettre de mieux cibler quels médicaments déjà sur le marché, peuvent s’avérer efficaces contre le coronavirus. Au minimum, pour soulager les patients. Mais les objectifs sont encore bien plus grands. "Nous pourrions mettre au point ce que nous appelons des composés pan-corona, des médicaments actifs contre tous les coronavirus, et il faut le faire parce que dans 10 ou 15 ans, nous aurons peut-être une nouvelle épidémie de coronavirus et nous devrons être prêts d'ici là", a encore expliqué le professeur en virologie.

Quant au développement du vaccin, c’est un processus qui prend du temps. Le laboratoire table au mieux sur un an ou 18 mois, pour aboutir à des prototypes suffisamment testés.