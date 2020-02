Mondiaux sur piste: Benjamin Thomas médaille d'or de l'omnium

Le Français Benjamin Thomas a remporté samedi la médaille d'or de l'omnium, une épreuve olympique, aux Mondiaux de cyclisme sur piste à Berlin.

Il devance le Néerlandais Jan Willem van Schip et le Britannique Matthew Walls, à l'issue de la course aux points, quatrième et dernière épreuve de cette discipline combinée.

Thomas a déjà été champion du monde de la discipline en 2017 et vice-champion du monde l'an dernier.

L'omnium est une discipline composée de quatre épreuves: le scratch, la course tempo, l'élimination et la course aux points, dans cet ordre.

Thomas a remporté le scratch, terminé deuxième de la course tempo et quatrième de l'élimination.

Arrivé en leader sur la dernière épreuve, la course aux points (un sprint tous les dix tours), il a maîtrisé le combat en costaud tout au long des 100 tours (25 km).

Il a assommé ses adversaires d'entrée en remportant trois des cinq premiers sprints. Il a ensuite trouvé la force d'aller contrer ses rivaux directs à chacune de leurs tentatives de démarrage.

Il a enfin et surtout réussi à prendre un tour au peloton, à trois tours de l'arrivée, en compagnie du Néerlandais van Schip, ce qui lui a valu un bonus de 20 points et l'assurance définitive de l'or mondial.

Son palmarès est riche d'une autre médaille d'or aux championnats du monde, en américaine en 2017, associé à Morgan Kneisky.