Coronavirus - L'Irlande annonce son premier cas de coronavirus

(Belga) Le gouvernement irlandais a annoncé samedi son premier cas de coronavirus, un Irlandais de retour du nord de l'Italie.

L'homme, originaire de l'est de l'Irlande, a "reçu une prise en charge médicale" dans le cadre de "protocole établis" après un diagnostic positif au covid-19, a annoncé le ministère de la Santé. "Ce cas est lié à un voyage dans une zone touchée, le nord de l'Italie", a-t-il ajouté. Les autorités sont parvenues à identifier rapidement les contacts que ce patient a pu avoir avec d'autres personnes afin de les "informer et de les conseiller pour éviter une propagation plus importante". "Nous nous sommes préparés à cette éventualité depuis janvier", a déclaré le ministre de la Santé Simon Harris. Le match du tournoi des Six Nations opposant l'Italie à l'Irlande qui devait se tenir à Dublin le 7 mars a été reporté cette semaine en raison de l'épidémie. Sa voisine, l'Irlande du Nord, qui appartient au Royaume-Uni, avait enregistré un premier cas positif, qui vient s'ajouter aux 23 cas déjà confirmés en Grande-Bretagne. Il s'agissait alors d'une femme qui avait transité par l'aéroport de Dublin, lors de son retour du nord de l'Italie. (Belga)