Coronavirus - Trente-cinq morts en Chine, les contaminations à la hausse à 573

Le bilan quotidien en Chine des morts du coronavirus est reparti légèrement à la baisse dimanche avec 35 morts au cours des dernières 24 heures, contre 47 la veille, a annoncé la commission nationale (ministère) de la Santé.

Le nombre de nouvelles contaminations a en revanche poursuivi sa hausse, avec 573 cas comptabilisés dans l'ensemble du pays contre 427 annoncés samedi. En cumul, la maladie Covid-19 a désormais contaminé 79.824 personnes en Chine continentale, dont 2.870 mortellement. Le chiffre quotidien des nouvelles contaminations était tombé vendredi à 327, soit le bilan le plus bas depuis le 25 janvier. Ce chiffre a dépassé très largement le millier entre fin janvier et le 19 février. Tous les nouveaux cas de contamination annoncés dimanche, sauf trois, ont été enregistrés au Hubei, la province à l'épicentre de l'épidémie. Tous les nouveaux décès sont à déplorer au Hubei, sauf un dans la province voisine du Henan. L'épidémie est apparue fin 2019 sur un marché de Wuhan, la capitale du Hubei. La ville de 11 millions d'habitants est placée depuis le 23 janvier de facto en quarantaine, ainsi que la plus grande partie de la province.