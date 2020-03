Prévisions météo: après les rafales, voici ce qui nous attend pour la semaine à venir

Ce matin, la nébulosité sera variable avec localement quelques ondées. Sur les sommets de l'Ardenne, une petite averse hivernale sera possible. Cet après midi, la nébulosité augmentera, puis une zone de pluie ou d'averses active envahira le pays depuis la France. Elle touchera principalement le centre et le sud du pays avec des cumuls pouvant atteindre 10 à 20 l/m2 dans ces régions.

En soirée, cette zone de pluie se décalera vers l'est avec un risque de neige sur les sommets ardennais. Les maxima se situeront entre 4 et 7 degrés en Ardenne, et autour de 8 ou 9 degrés en plaine. Le vent sera assez fort de secteur sud-ouest, s'orientant temporairement au sud. Dans le nord du pays, le vent deviendra temporairement faible de directions variables.

Demain, le ciel sera d'abord généralement très nuageux avec parfois de la pluie ou de la neige fondante et, en Ardenne, localement des chutes de neige. En cours de journée, le temps deviendra plus variable à partir de l'ouest, avec des averses séparées par des éclaircies. Les averses pourront être sous forme de grésil et accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés dans le centre et l'ouest du pays. Le vent sera modéré à localement parfois assez fort de secteur sud; il virera plus tard au secteur sud-ouest, et au secteur nord-ouest à la côte.

Mardi, quelques averses pourront encore se produire, prenant un caractère hivernal en Ardenne. Les périodes sèches seront cependant plus nombreuses et parfois accompagnées d'éclaircies. Les maxima se situeront toujours entre 3 et 8 degrés sous un vent de sud-ouest modéré.

Mercredi, le temps sera calme et encore légèrement instable avec quelques averses isolées mais également des éclaircies. Les maxima se maintiennent entre 3 et 8 degrés.

Pour jeudi, les prévisions sont encore incertaines. Le temps pourrait rester généralement sec avec des maxima voisins de 8 degrés.

Suivant les dernières projections, le temps pourrait rester sec durant une grande partie de la journée de vendredi. Mais ce scénario doit encore être confirmé.

Samedi, risque de faibles précipitations. Maxima entre 9 et 10 degrés.