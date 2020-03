Un conducteur et son passager recherchés après une tentative de meurtre à Sambreville

Un jeune homme a été victime d'une tentative de meurtre dans la nuit de samedi à dimanche à Sambreville, indique le parquet de Namur. Deux jeunes se sont arrêtés devant chez lui en voiture, l'ont fait sortir de son habitation et ont tenté de l'écraser. Le conducteur et son passager sont toujours en fuite.



Une altercation verbale a eu lieu lorsque la victime est sortie de chez elle. Alors qu'elle allait rentrer, le véhicule a tenté de la percuter et a terminé sa course dans une haie, fait marche arrière puis pris la fuite.

Les deux jeunes à bord de la voiture étaient probablement sous influence, au moins de l'alcool, précise le parquet. La victime a été entendue et une personne a été privée de liberté. Le conducteur et son passager sont eux activement recherchés.