La droite se dispute le "vote russe", faiseur de rois en Israël

Voyage à Moscou, accueil en grande pompe du président russe Vladimir Poutine à Jérusalem, offensive publicitaire en russe: le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu tente de ravir les voix des juifs d'ex-URSS à son ancien allié Avigdor Lieberman pour s'imposer lundi aux législatives.

Les élections d'avril et septembre n'ayant pas permis de désigner un vainqueur entre le droitier M. Netanyahu et son principal rival le centriste Benny Gantz, elles avaient placé Avigdor Lieberman, chef de la formation de droite laïque Israël Beitenou, en position de "faiseur de roi".

Le soutien de M. Lieberman au camp de M. Netanyahu ou à celui de M. Gantz aurait permis la formation d'un gouvernement et évité à l'Etat hébreu un troisième scrutin en moins d'un an.

Mais le principal intéressé n'a pas abattu ses cartes. Et il voit désormais Benjamin Netanyahu, dont il a autrefois été le ministre, fondre sur son électorat.

Plus d'un million de juifs d'ex-URSS (12% de l'électorat) ont immigré en Israël depuis les années 1990 et leurs voix sont capitales pour réussir à former une coalition stable.

La liste de M. Lieberman a obtenu en avril 40,2% des voix des russophones et le Likoud de M. Netanyahu 26,7%, selon une étude de Zeev Khanin, professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan près de Tel-Aviv.

Compte tenu du nombre important de ces électeurs et de leur ancrage à droite, un léger transfert des appuis de M. Lieberman --lui-même un immigré de Moldavie qui a longtemps été le porte-parole de la communauté d'ex-URSS-- vers M. Netanyahu pourrait permettre à ce dernier de franchir le seuil de la majorité.

- "Racisme" -

La liste de M. Lieberman, qui avait obtenu huit sièges sur les 120 du Parlement en septembre, présente six immigrés de l'ex-URSS parmi les 10 premiers noms et fait campagne en russe auprès des plus anciens immigrés qui ne comprennent parfois pas l'hébreu.

"Il y a deux catégories d'immigrants russes qui votent pour Lieberman: les plus âgés qui ne comprennent pas l'hébreu mais surtout des plus jeunes qui ont grandi en Israël et se sentent citoyens de seconde zone", affirme Alex Grinberg, politologue lui-même venu de Russie.

Le grand rabbin d'Israël Yitzhak Yossef, proche du parti ultra-orthodoxe séfarade Shass, un des alliés de M. Netanyahu, avait déclaré en janvier qu'une "partie des immigrants russes sont des non-juifs, des communistes et détestent la religion", provoquant un scandale.

"Les diatribes racistes contre ce public venant de certains rabbins ultra-orthodoxes ont provoqué une réaction dont Lieberman se sert dans sa campagne", explique M. Grinberg.

Détester la religion, "non", mais ne pas apprécier les juifs ultra-orthodoxes, "oui", selon M. Lieberman, qui refuse de rejoindre une coalition avec les deux partis ultra-orthodoxes, Shass et Judaïsme unifié de la Torah, alliés au Likoud de M. Netanyahu.

"C'est clair qu'avec ces deux là on ne peut rien construire", a déclaré cette semaine M. Lieberman, qui s'oppose au financement des écoles talmudiques par l'Etat et demande que les immigrants de l'ex-URSS puissent toucher une retraite en Israël.

- Relation privilégiée -

De son côté, le Likoud a placardé des affiches électorales en russe et Benjamin Netanyahu expose son "amitié forte" avec Vladimir Poutine, qu'il a accueilli à Jérusalem en janvier, avec d'autres dirigeants étrangers, pour le 75e anniversaire de la libération du camp nazi d'Auschwitz par l'Armée rouge.

Les deux hommes avaient inauguré devant le gotha israélien un mémorial pour les victimes du siège de la ville russe de Leningrad (1941-44), fatal à plus de 800.000 personnes. M. Poutine avait alors affirmé que ce "siège et la Shoah sont deux événements qui ne peuvent être comparés à rien d'autre".

M. Netanyahu a ensuite joué la carte de sa relation privilégiée avec M. Poutine pour obtenir à Moscou la libération d'une jeune Israélienne qui y était écrouée pour "trafic de drogue".

Ces affinités peuvent-elles convaincre des électeurs de M. Lieberman d'aller chez M. Netanyahu? Rien n'est moins sûr, selon Zeev Khanin, pour qui les tentatives du Premier ministre de se rapprocher de M. Poutine pour attirer le "vote russe" ne fonctionnent pas.

"Les immigrants russes sont Israéliens et s'ils sont attachés à la culture russe, ils ne soutiennent ni Poutine ni aucun politicien russe", dit-il.

Selon ce professeur à l'université de Tel-Aviv, "le noyau dur des votants de Lieberman lui reste fidèle malgré les efforts de Netanyahu" car la campagne d'Israël Beitenou répond à leurs préoccupations sécuritaires et sociales, notamment concernant leurs retraites.

"L'agenda politique des électeurs russes est avant tout l'intégration à la société israélienne", conclut M. Grinberg.