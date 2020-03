Coronavirus: le Louvre, musée le plus visité au monde, fermé ce dimanche

Le Louvre, musée le plus visité au monde, est fermé toute la journée de dimanche en raison d'un droit de retrait voté par le personnel, inquiet de l'épidémie de coronavirus, a annoncé la direction. "Le musée du Louvre ne peut ouvrir ce dimanche 1er mars", a expliqué dans un communiqué la direction du musée parisien. Elle ajoute qu'un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) exceptionnel se tiendra lundi, sans préciser si le musée rouvrira ou non.

Le Louvre n'avait pu ouvrir dans la matinée après une réunion des salariés qui, inquiets de l'épidémie, ont voté un droit de retrait à la "quasi unanimité" des quelque 300 personnels présents, selon Christian Galani, membre du personnel du Louvre et du bureau national de la CGT Culture.

"Malgré un temps d'échange avec la direction et le médecin de prévention", le musée n'a pu rouvrir ses portes dans la journée, explique la direction. Elle souligne que l'établissement "n'est à ce stade pas visé par l'arrêté préfectoral en vigueur concernant les mesures d'interdiction de rassemblement dans les lieux confinés". Elle ajoute que le droit de retrait "ne peut sur le principe viser qu'une situation particulière de travail et non une situation générale" d'épidémie.

Ce droit peut être exercé, selon le Code du travail, lorsqu'un salarié estime que sa situation de travail présente "un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé". "Le Louvre est un endroit confiné, qui accueille plus de 5.000 personnes par jour, il y a une réelle inquiétude de la part des agents", a fait valoir de son côté M. Galani.

La direction assure mettre en oeuvre "toutes les mesures préconisées par les autorités compétentes afin de protéger les agents et les visiteurs suite au passage au stade 2 de la situation", avec notamment la mise en "quatorzaine" des personnes revenant des zones à risques, et l'application des consignes d'hygiène pour éviter la propagation du virus.

Le Louvre a reçu 9,6 millions de visiteurs sur l'ensemble de l'année 2019. Mi-janvier, le musée parisien avait été bloqué une journée par des grévistes opposés au projet de réforme des retraites.

> RTL INFO répond à vos nombreuses questions sur l'épidémie grâce à l’éclairage de spécialistes