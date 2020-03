On a l'impression qu'il pleut TOUT LE TEMPS depuis 6 mois: a-t-on plus de pluie que les autres années?

Il pleut, il pleut, il pleut. Il pleut. On a l'impression que le ciel n'en finit pas de vouloir se racheter des mois de sécheresse de la première partie de l'année 2019. Il tombe des cordes depuis la fin de l'été, semble-t-il. Mais est-ce une réalité objective ? Pleut-il plus que les autres années ? Nous avons demandé à David Dehenauw de l'Institut Royal de Météorologie (IRM) de nous livrer la quantité de pluie tombée ces six derniers mois (septembre 2019 à janvier 2020) et de la comparer aux quantités tombées les années précédentes. Et, les chiffres montrent que NON, il n'a pas plu davantage.

Voici les données en litres par mètres carré (l/m2) pour l’automne et l’hiver suivant (septembre 2019 - février 2020) :

2010-2011: 515

2011-2012: 408

2012-2013: 498

2013-2014: 451

2014-2015: 390

2015-2016: 504

2016-2017: 289

2017-2018: 459

2018-2019: 405

2019-2020: 439

La normale pour ces périodes est de 440 l/m2. Nous sommes donc tout à fait dans la moyenne cette année.