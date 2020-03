Une trentaine de personnes prises en otage dans un centre commercial aux Philippines

Une trentaine de personnes est actuellement retenue en otage dans un centre commercial de San Juan, aux Philippines, selon le média local ABS-CBN qui cite le maire de la ville. Des policiers ont été déployés dans l'établissement.



Les négociations ont démarré avec le preneur d'otages, un ancien gardien de sécurité mécontent. Selon ABS-CBN, un des otages a été touché par balle et emmené à l'hôpital. "Les informations initiales dont nous disposons (...), c'est qu'il possède des armes à feu et des grenades. Il y a déjà une personne qui a été atteinte par un tir et transportée à l'hôpital", a indiqué le maire de San Juan, Francis Zamora.