Macron dit la "pleine solidarité" de la France avec la Grèce et la Bulgarie

Le président français Emmanuel Macron a souligné la "pleine solidarité" de la France avec la Grèce et la Bulgarie, confrontées à un afflux de migrants depuis la Turquie, et sa volonté de "leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières" dans le cadre des "efforts européens".

"Pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie, la France est prête à contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et protéger les frontières", a souligné le chef de l'État dans un tweet dimanche soir tard. "Nous devons agir ensemble pour éviter une crise humanitaire et migratoire", a-t-il ajouté. La commissaire européenne Ursula von der Leyen avait indiqué samedi que l'Union européenne observait avec "préoccupation" l'afflux de migrants sans contrôle depuis la Turquie vers ses frontières orientales, en Grèce et en Bulgarie. Un haut responsable turc avait déclaré vendredi qu'Ankara n'empêcherait plus les migrants qui essaient de se rendre en Europe de franchir la frontière.