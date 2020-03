Trois générations d'une même famille: regards sur le conflit afghan

Assis sur un tapis dans leur salon de Kaboul, trois générations d'hommes d'une même famille évoquent leurs souvenirs et surtout leurs craintes face à l'accord américano-taliban. Le grand-père a combattu les talibans, le fils a grandi sous leur régime, et le petit-fils ne les a jamais connus.

Aujourd'hui, tous trois redoutent qu'un hoquet de l'histoire ne ramène les talibans au pouvoir, qu'ils avaient exercé de 1996 à 2001.

Samedi, Etats-Unis et talibans ont conclu un accord de retrait des troupes étrangères en échange de garanties de sécurité des talibans.

Alors que Washington se réjouit d'un pas important vers la paix, personne ne sait vraiment comment évoluera la situation en Afghanistan après cet accord.

Un scénario optimiste voudrait que les insurgés entament enfin des négociations formelles avec le gouvernement afghan et mettent sur pied un consensus pour la paix, dans le cadre d'un dialogue inter-afghan devant démarrer le 10 mars.

Un autre, plus sombre, verrait la classe politique afghane, gangrénée par la corruption, se diviser de plus belle, alors que le chef de l'Etat Ashraf Ghani vient d'être réélu et que son principal rival Abdullah Abdullah revendique aussi la victoire à la présidentielle.

Des craintes sont aussi réelles d'un effondrement des forces de sécurité afghanes face aux talibans, une fois privées du soutien militaire américain. Le vide politique et sécuritaire permettant aux insurgés de reprendre le pouvoir à Kaboul.

"Ce n'est pas le bon moment pour un départ des Américains", estime le patriarche, Abdul Salam, 68 ans, ancien moudjahidine qui a combattu les talibans dans les années 1990.

"On va faire machine arrière et le pays va retourner à la guerre civile" comme dans les années 1990, et "personne ne pourra le contrôler", craint-il, tout en arborant une photo de lui aux côtés du légendaire commandant anti-taliban Ahmad Shah Massoud.

Abdul Salam raconte comment il a décidé de rejoindre avec sa famille la vallée du Panchir, demeurée inviolée tant durant la décennie de présence soviétique (1979-1989) que par les talibans, et désigne sur des vieilles photos ses camarades tombés au combat.

Face à la pénurie de nourriture dans la vallée assiégée, il a conduit sa famille en 1999 au Pakistan voisin. Deux ans plus tard, Al-Qaïda, protégé par les talibans, lançait les attaques du 11 septembre contre les Etats-Unis, entraînant l'intervention d'une coalition internationale menée par les Etats-Unis et la chute des talibans.

- "Ils n'ont pas changé" -

Les deux parties ont négocié pendant plus d'un an avant de parvenir à l'accord de samedi. Pendant tout ce temps, le sang n'a cessé de couler.

Le fils de Salam, Barakat Shirzad, 38 ans, était adolescent lorsque les talibans ont conquis Kaboul. Il se souvient des femmes de sa famille contraintes de revêtir la burqa, des combats qui l'ont empêché d'aller à l'école avec ses frères et soeurs.

En 2016, il a perdu son cousin dans un attentat des talibans dans la province du Helmand (sud). Son frère a préféré fuir les violences et s'exiler.

"Nous ne sommes pas rassurés" par l'accord américano-taliban, dit Shirzad, au chômage. "S'ils reviennent (...) ils prendront facilement le pouvoir d'ici quelques années. Les talibans n'ont pas changé, ils ont même empiré", souffle-t-il.

La méfiance qu'il exprime face au groupe fondamentaliste qui avait brutalement imposé sa stricte interprétation de la charia est, selon lui, largement partagée dans le pays: "ils ne sont pas appréciés par la population afghane", affirme-t-il.

Né dans l'Afghanistan post-taliban, Kamaluddin, le fils de Shirzad, âgé de 17 ans, n'a jamais vu de talibans de "(ses) propres yeux".

"J'ai entendu les histoires de mon grand-père et de mes oncles sur leur cruauté envers les femmes, l'éducation des filles, comment ils forçaient les hommes à porter la barbe", égrène le lycéen qui comme son père et son grand-père est vêtu d'un shalwar kamiz, une tenue traditionnelle ample.

Kamaluddin suit avec avidité les informations télévisées et peste contre les insurgés qui attaquent les forces de sécurité et tuent de "simples Afghans".

"S'ils reviennent, tout ce qui a été accompli au cours des 18 dernières années passera aux oubliettes. Je crois aussi qu'ils sont les mêmes, qu'ils n'ont pas changé", dit-il en écho à son père.

Tout au long des négociations de paix, les talibans étaient restés évasifs sur la défense des droits fondamentaux, en particulier les droits des femmes, leur préférant la notion plus vague de "valeurs islamiques".