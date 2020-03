Encore des averses en journée, puis des routes glissantes pendant la nuit

(Belga) L'après-midi de lundi sera nuageuse, marquée par des pluies intermittentes ou quelques averses, éventuellement accompagnées de grésil et d'un coup de tonnerre. Si le temps deviendra plus sec en cours de nuit, l'Institut royal météorologique publie pour la nuit une alerte jaune aux conditions glissantes dans tout le pays sauf à la Côte.

La nébulosité sera abondante cette après-midi avec des périodes de pluie ou des averses. Un coup de tonnerre et du grésil ne sont pas non plus exclus. Plus tard, dans l'extrême ouest du pays, le temps deviendra sec et les éclaircies feront leur apparition. Les maxima seront compris entre 4°C en Hautes Fagnes et 10°C dans l'ouest. Le vent sera faible à modéré, voire assez fort dans le nord-ouest. En début de soirée, les averses se concentreront sur le centre et l'est du pays. Vers minuit, les dernières précipitations quitteront la Belgique en direction de l'Allemagne. En Hautes Fagnes, elles pourront toutefois avoir un caractère hivernal. Le ciel se dégagera sur toutes les régions depuis l'ouest et la nuit sera assez froide avec des minima de -3°C à 0°C en Ardenne, autour de 0°C ailleurs et de 1°C à 3°C au littoral. En seconde partie de nuit, les températures légèrement négatives au sol pourraient provoquer la formation de plaques de glace ou de givre. L'IRM a dès lors lancé une alerte jaune aux conditions glissantes de minuit à environ 10h00 mardi. En outre, des nuages bas envahiront peu à peu le pays depuis le la France et pourront limiter la visibilité sur le flanc sud des Ardennes. Mardi, la journée débutera sous de larges éclaircies en Basse et Moyenne Belgique mais de nombreux nuages bas au sud du sillon Sambre et Meuse. Au fil des heures, le ciel deviendra partout hésitant entre éclaircies et passages nuageux. (Belga)