Toujours plus de candidats aux offres du Selor

(Belga) Le nombre de candidats aux offres d'emploi du Selor, le bureau de sélection de l'administration fédérale, a encore crû l'an dernier, d'après le rapport annuel du SPF Stratégie et Appui publié lundi.

Le nombre de postes proposés par le Selor a augmenté entre 2018 et 2019 de 9%. Le nombre de candidats a lui progressé de 14%, avec 105.000 candidatures en plus sur un an. Pas moins de 93.661 candidats ont été "screenés", contre 87.463 en 2018. Quelque 1.500 procédures de recrutement ont été finalisées en 2019, pour un total de 7.600 emplois, soit une hausse de 35% par rapport à 2018. (Belga)