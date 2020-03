Roularta devient seul propriétaire de Plus Magazine et cède des magazines allemands

(Belga) Le groupe de presse Roularta a annoncé lundi reprendre la part de 50% que le groupe français Bayard Presse détient dans Senior Publications, l'éditeur du mensuel Plus Magazine en Belgique, et faire ainsi passer sa participation de 50 à 100%.

Plus Magazine est un mensuel national s'adressant à un public en croissance: les plus de 50 ans. Il affiche un tirage vendu de 117.000 exemplaires, dont 86% d'abonnements, et touche via sa version print et les canaux digitaux (entre autres plus.be) 538.000 lecteurs. Parallèlement, Roularta revend à son co-actionnaire Bayard Presse ses 50% de parts dans l'éditeur allemand de magazines pour enfants "Johann Michael Sailer Verlag Geschäftsführung GmbH", qui publie entre autres les titres Bimbo, Olli&Molli ou Tierfreund. Roularta souligne que ces titres de presse allemands ne font pas partie de son cœur de métier. Roularta s'attend à ce que l'achat des 50% de Senior Publications et la vente des 50% de Sailer aient un impact positif sur son ebitda de 2020. En 2019, Senior Publications a réalisé un chiffre d'affaires et un ebitda de respectivement 6,6 millions et 0,4 million d'euros. (Belga)