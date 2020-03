C'est une arme redoutable contre les virus, mais il faut savoir la manier: comment BIEN se laver les mains?

L'une des mesures préconisées pour éviter la propagation du coronavirus (et pour les autres maladies), c'est de se laver régulièrement les mains. Encore faut-il le faire correctement et au bon moment. Ça peut paraître anecdotique, mais vous allez voir que pour bien se désinfecter les mains, il y a des gestes et une durée à respecter.

Première étape : se mouiller les mains et appliquer du savon. Ensuite, il y a 6 gestes importants à effectuer: Il faut se frotter les paumes contre les paumes Ensuite on fait le dos de la main droite sur la main gauche, puis inversement Puis le bout des doigts, sans oublier les ongles On fait les pouces On finit par les poignets Enfin, on rince Avec du gel désinfectant, il faut également effectuer les mêmes gestes. Seule différence: le temps de lavage. Désinfection des mains à la solution hydroalcoolique: 30 secondes sont recommandées. La désinfection se fait à travers l'action du produit et l'action mécanique.

sont recommandées. La désinfection se fait à travers l'action du produit et l'action mécanique. Lavage des mains: 40 à 60 secondes. Le lavage se fait à travers l'action mécanique. Attention à la composition du gel désinfectant En ce qui concerne le type de savon à utiliser, il n’y a pas vraiment de règles. "Pour ce qui est du lavage des mains avec un savon traditionnel, tous les savons conviennent, c'est vraiment une action mécanique qu'on recherche par ce lavage des mains. Par contre pour la solution désinfectante, la solution qu'on appelle hydroalcoolique, là c'est vrai qu'il faut qu'elle réponde aux normes européennes. C'est-à-dire contenir un minimum de 70% d'alcool", nous a expliqué Bénédicte Lissoir, médecin hygiéniste au Grand hôpital de Charleroi. Il faut répéter cette action autant de fois que nécessaire sur une journée en fonction des situations de risque. Par exemple après avoir emprunté les transports en commun ou après s’être mouché ou avoir éternué. > Découvrez la recette du gel désinfectant pour le faire vous-même à la maison.