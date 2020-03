Des entreprises ont introduit des demandes de chômage temporaire à cause du coronavirus: 119 travailleurs concernés

L'Office national de l'emploi (Onem) a reçu jusqu'ici une demande de la part de 12 entreprises pour recourir au chômage temporaire pour force majeure en raison de l'épidémie de coronavirus. Ces demandent concernent au total 119 travailleurs, a-t-on appris lundi auprès de l'Onem.

Le travailleur qui, pour des raisons personnelles (vacances, Nouvel an chinois...), séjourne en Chine ou dans un autre pays touché par le coronavirus et qui, à la fin de son séjour, ne peut pas revenir en Belgique (par exemple, en raison d'une interdiction de vol) ou qui est rapatrié en Belgique mais, à son arrivée en Belgique, est mis en quarantaine, peut être mis en chômage temporaire pour force majeure s'il ne peut pas reprendre le travail à temps auprès de son employeur.

En outre, des entreprises belges touchées par les conséquences du coronavirus en Chine ou dans d'autres pays - par exemple parce qu'elles dépendent de fournisseurs issus de la région affectée - peuvent également invoquer le régime de chômage temporaire pour force majeure.

Jusqu'à ce lundi compris, l'Onem a reçu des demandes de 12 entreprises pour un total de 119 travailleurs. Et l'administration a approuvé jusqu'ici trois demandes d'employeurs, concernant au total neuf travailleurs, a-t-elle indiqué.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?



Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be



Un numéro vert est également activé: 0800 14 689