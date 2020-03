La salon Made in Asia prévu du 13 au 15 mars à Brussels Expo

(Belga) Le festival "Made in Asia", qui rassemble les amateurs de mangas et de jeux vidéo, doit prendre ses quartiers à Brussels Expo du 13 au 15 mars prochains.

Les mangas, les animés et le cosplay, stars du salon, proviennent en majorité du Japon. Le festival mettra aussi à l'honneur trois auteurs de mangas: Tôru Fujisawa, Kumo Kagya en Kousuke Kurose, qui s'adonneront à des séances de dédicaces. Outre les mangas, les visiteurs pourront aussi découvrir l'univers de la musique k-pop, les nouveautés cosmétiques asiatiques, des origami ou encore déguster du thé matcha et du saké. Une exposition spécifique autour de Dragon Ball Z est également au programme. Ce dernier peut être consulté via le site www.madeinasia.be. L'organisation est maintenue malgré le coronavirus, assure lundi soir la porte-parole de l'événement. (Belga)