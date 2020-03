Semaine des droits de la femme: la Ville de Buxelles mobilise les hommes

(Belga) L'Échevin de l'Égalité des chances de la Ville de Bruxelles, Khalid Zian, a présenté lundi au conseil communal la campagne "#SharingIsCaring - Partage tes tâches !", annonçant le lancement de la Semaine des Droits des Femmes 2020 qui sera célébrée du 4 au 11 mars. Diverses activités autour de la thématique des alliés masculins de la cause féministe sont organisées dans différents lieux de la Ville.

D'après les chiffres les plus récents de l'Institut pour l'Égalité des femmes et des hommes, dans les couples mixtes, les femmes effectuent aujourd'hui encore près de trois quarts des tâches courantes du ménage (repassage, nettoyage, lessive...), a-t-il contextualisé. La Ville de Bruxelles a développé, à l'occasion de la Semaine des Droits des Femmes, la campagne "#SharingIsCaring" afin de rallier les hommes à la cause féministe. Celle-ci a été réalisée en collaboration avec les employés de l'administration. Selon l'échevin Zian, la thématique prend sa source dans le fait que la lutte pour l'égalité des genres ne peut se mener sans les hommes. À cela, se joint le constat que les hommes sont globalement absents des activités organisées par la Ville et ses partenaires pour promouvoir les droits des femmes et l'égalité des genres. A l'occasion de la semaine des droits des femmes, des tabliers de cuisine - symbole de la grève féministe du 8 mars 2018, en Espagne - estampillés du logo de la campagne ont été confectionnés "afin que les alliés des droits des femmes puissent marquer leur soutien. La Ville de Bruxelles invite dès lors les hommes, citoyens et employés à enfiler le tablier symbolique afin de montrer qu'ils sont conscients des inégalités entre les hommes et les femmes, notamment au sein du foyer", a encore indiqué l'échevin. L'objectif de cette Semaine des Droits des Femmes sera dès lors de déconstruire les stéréotypes en faisant prendre conscience aux hommes de l'existence de ceux-ci et de leurs effets. La programmation de la semaine qui vise à faire participer autant les femmes que les hommes - ainsi que la campagne - proposée par la cellule Égalité des chances, sont accessibles via le lien www.bruxelles.be/semainedesdroitsdesfemmes. (Belga)