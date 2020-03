Météo - Des éclaircies avant l'arrivée des averses l'après-midi

(Belga) L'ouest et le centre se réveilleront mardi matin sous de larges éclaircies, un plaisir dont ne pourra profiter le sud du sillon Sambre-et-Meuse qui sera lui couvert par les nuages, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel hésitera ensuite toute la journée entre éclaircies et passages nuageux.

Quelques averses sont attendues dans l'après-midi, qui pourront encore adopter un caractère hivernal sur le relief ardennais. Le thermomètre affichera 3 à 8 degrés, sous un vent modéré. Les rafales pourront atteindre les 50 km/h à la Côte. Mardi soir et pendant la nuit, des averses arroseront encore le pays et les hauteurs de l'Ardenne pourraient bien se retrouver sous les flocons. Le temps deviendra plus sec en fin de nuit. Les minima seront compris entre -1 et 3 degrés. Des plaques de glace pourraient se former localement. Mercredi, les températures chuteront, proches de 0 degré ou légèrement positives. Les nuages débuteront la journée avant de dériver vers de nouvelles averses locales. Une nouvelle zone de pluie, avec un risque de neige en Ardenne, traversera le pays pendant la nuit. La zone de pluie quittera le pays jeudi mais de nouvelles averses seront prévues. Il fera 4 à 9 degrés. (Belga)