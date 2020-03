Vol avec effraction à La Louvière: reconnaissez-vous cette jeune fille et ce jeune homme? (vidéo)

La police fédérale demande aux médias de diffuser un avis de recherche, dans le cadre d'une enquête diligentée par le Parquet de Mons.

Le vendredi 19 juillet 2019 vers 17h30, à La Louvière, un vol avec effraction a été commis dans une habitation de la rue Lecat. La police fédérale diffuse une vidéo et décrit les faits afin de tenter de recueillir des témoignages. Ce jour-là, deux individus empruntent une ruelle jouxtant une habitation. Ils observent les lieux, puis escaladent le muret pour se rendre dans la propriété et commettre le vol dans l’habitation.

Le premier auteur est un homme âgé d’une vingtaine d’années, il mesure approximativement 1m80 et est de corpulence mince. Il a les cheveux noirs. Au moment des faits, il était vêtu d’un pantalon gris clair, de chaussures noires, d’un T-shirt noir et d’un sweat à capuche bleu foncé. Il portait également une casquette noire avec un dessin multicolore.

Le second auteur est une jeune fille d’environ 18 ans, elle mesure approximativement 1m70 et est de corpulence mince. Elle a les cheveux châtains coiffés en chignon. Au moment des faits, elle était vêtue d’un pantalon gris foncé, d’un T-shirt gris clair avec les inscriptions ‘friends’, d’un gilet noir et de basket blanches de marque Adidas Stan Smith.







Vous devez Une vidéo Youtube a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, la police vous invite à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu ou via ce lien.