Vers dans du lait infantile: Danone écarte une contamination sur le site de production

Le groupe Danone, propriétaire de Gallia, a écarté une contamination sur le site de production et assure qu'il va continuer ses recherches avec également des experts externes, après que des parents ont retrouvé des vers dans le lait infantile de cette marque.

"Depuis quelques jours, les médias révèlent de nouveaux cas de parents qui auraient informé d'une présence de larve dans certains de nos produits", relève le groupe international mardi dans un communiqué en assurant "comprendre l'inquiétude des parents et partager la même volonté d'identifier l'origine de ce problème".

"Les analyses menées jusqu'à présent sur le site de production ont écarté toute présence possible d'insecte dans les étapes de fabrication des produits", assure Danone qui mène donc des "investigations complémentaires".

Gallia détient quatre usines en Europe dont une en France à Steenvoorde dans le Nord.

"Nos équipes sont pleinement mobilisées en ce sens", et "nous mobilisons également des experts externes pour nous aider dans ce travail minutieux d'analyse", ajoute le groupe.

Danone va également effectuer des "contrôles supplémentaires des produits avant le départ de ses bases logistiques et avant mise sur le marché", et" renforcer le suivi de la qualité des produits jusqu'en magasin pour s'assurer de l'état des boites et retracer le parcours complet du produit du site de production jusqu'à la mise à disposition des parents".

Par ailleurs, Danone va assurer "un audit complet de l'ensemble de ses chaines logistiques, en complément des contrôles habituels. Chacun de ces audits sera réalisé par des organismes externes et indépendants".

"Toutes ces informations seront partagées auprès des parents via notre service consommateur mais également sur notre site et notre compte Facebook Laboratoire Gallia", assure Danone qui demande de nouveau aux parents qui auraient constaté la présence d'une larve de les contacter et leur retourner leurs boites "car ce sont des éléments clés pour l'investigation".

L'association des familles de victimes de Lactalis, créée en 2018 quand plus de 30 nourrissons ont été atteints de salmonellose après avoir consommé un produit pour enfant fabriqué par Lactalis, a assuré lundi que "depuis plusieurs mois des familles alertent sur la présence de vers dans les laits infantiles de la marque Gallia".

L'association a décidé "l'ouverture immédiate d'une cagnotte en ligne afin d'expertiser au plus vite une ou deux boîtes contenant les vers qui y ont été trouvés ainsi que les vers eux-mêmes", indique-t-elle.

La semaine dernière, le commissariat de Saint-Malo avait confirmé des informations du quotidien Ouest France selon lesquelles un couple breton y avait déposé plainte contre Gallia: leur enfant de trois mois avait régurgité un ver parasitaire de plusieurs centimètres.