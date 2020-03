Le Brabant wallon a désormais son dictionnaire, avec plus de 2.000 notices

(Belga) L'ouvrage "Le Brabant wallon de A à Z", signé par le chroniqueur historique Yves Vander Cruysen et publié par la Fondation économique et sociale du Brabant wallon, a été présenté mardi à Wavre. Il s'agit d'un dictionnaire relatif à la "jeune province", à l'approche des 25 ans d'existence de celle-ci. Le livre a nécessité trois ans de travail et comprend plus de 2.000 notices biographiques, économiques, folkloriques, géographiques, historiques, patrimoniales, socio-culturelles ainsi que des centaines d'illustrations. Cette initiative vise à forger une identité brabançonne wallonne.

"Il y a 25 ans, au terme d'une soirée de négociations, certains ont construit une institution, une entité administrative", a rappelé mardi le président du collège provincial, Mathieu Michel, lors de la présentation de l'ouvrage. "Aujourd'hui, le Brabant wallon existe en tant que territoire, avec des hommes et des femmes qui partagent des valeurs. On peut être impressionné de ce qu'il est devenu en un quart de siècle", a-t-il ajouté. "Le Brabant wallon de A à Z", sorti de presse aux éditions Jourdan, a nécessité trois ans de travail. Son auteur a bénéficié de l'expertise de personnalités telles que le premier gouverneur de la province Valmy Féaux, des historiens locaux ou encore l'ancien journaliste du Soir Jean Vandendries. Au fil des quelque 2012 notices que comprend le livre, les lecteurs font le grand écart: de la hockeyeuse Aisling D'Hooghe au comte T'Serclaes de Tilly - qui était à la tête des armées du Saint-Empire germanique durant la guerre de Trente Ans -; de la statue du Cubitus de Dupas - visible à Limal - à la collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles - consacrée en 1046. L'ouvrage permet aussi d'étonnantes découvertes comme l'existence d'un musée, à Lasne, qui renfermait jusque dans les années '80 une collection de tête humaines réduites mais aussi la naissance de Lucky Luke - qui a eu lieu à Waterloo - ou encore la présence dans l'église d'Ittre du crâne de Sainte-Lutgarde, devenue la sainte patronne du mouvement flamand. (Belga)