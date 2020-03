La Flandre va aussi planter des haies

(Belga) Le ministre flamand des Affaires intérieures, Bart Somers (Open Vld), a lancé son propre plan climat pour les pouvoirs locaux. Plus ambitieux que le plan climat régional, il prévoit notamment la plantation d'un arbre et de 0,5 mètre de haies par citoyen, rapportent mercredi De Morgen et Het Laatste Nieuws.

Pour rappel, le gouvernement wallon mise, lui, sur la plantation de 4.000 km de haies et/ou d'un million d'arbres durant la législature. Avec son plan climat, pour lequel une enveloppe d'un million d'euros a été dégagée, Bart Somers entend réduire les émissions de CO2 de 40% tandis que le plan régional vise une réduction de 32,6%. "Certains se demandent si le plan climat flamand est assez ambitieux. Je leur dis aujourd'hui: ensemble, soyons plus ambitieux", a commenté le ministre régional. "Le plan climat flamand stipule que les pouvoirs locaux doivent contribuer à la problématique. La seule chose que je fais, c'est concrétiser cette volonté", a-t-il ajouté. (Belga)