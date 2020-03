Fausses infos sur le coronavirus: NON il n'y a pas d'afflux massif de malades à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles

Depuis quelques jours, de nombreux messages sont visibles sur les réseaux sociaux affirmant que le CHU Saint-Pierre se retrouve débordé par l'afflux de patients atteints du coronavirus.

Le CHU Saint-Pierre dément ces rumeurs et alerte : "Attention, de nombreuses fausses allégations circulent via les réseaux sociaux" Nous démentons catégoriquement avoir hospitalisé plusieurs patients infectés par le coronavirus", mentionne le document. L'hôpital rappelle que les informations réelles et vérifiées sont à disposition sur le site dédié www.info-coronavirus.be/fr



Le SPF Santé publique a confirmé ce mercredi 10 nouveaux cas portant à 23 le nombre de personnes atteintes par le virus en Belgique. Neuf des 10 nouveaux cas concernent des personnes revenues d'un voyage dans le nord de l'Italie. Elles souffrent d'une infection des voies respiratoires supérieures et d'un léger état grippal. Elles sont en quarantaine chez elles. Un patient se trouve dans un état plus sérieux et est hospitalisé à l'hôpital Saint-Pierre à Bruxelles. Cette personne a été en contact avec un patient positif au Covid-19 revenant d'Italie.