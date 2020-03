Un BOLIDE aperçu dans le ciel belge: comment le distinguer d'une étoile filante ou d'un météore? (vidéo)

En Belgique mais aussi aux Pays-Bas, plusieurs personnes ont pu observer un étrange phénomène lumineux se produire dans le ciel, dans la nuit de lundi à mardi.

Peu avant 1 heure du matin, alors que de nombreux citoyens étaient encore éveillés, le ciel s'est illuminé durant un instant assez long pour pouvoir être observé. Une "boule" de feu a semblé tomber sur la terre. Sur Twitter, de nombreuses personnes ont partagé la vidéo de leur caméra de surveillance qui a pu capturer cet instant.

Justine Roldan Perez a interrogé Rodrigo Alvarez, responsable du Planétarium de Bruxelles.

Comment expliquer ce flash, cette traînée lumineuse aperçue dans le ciel?

"Il s'agit d'un petit grain de poussière, peut-être de la taille de 1 centimètre, qui est entré dans l'atmosphère. Il a chauffé très fort l'air qu'il a rencontré", explique le spécialiste. "Cet air s'est mis à briller. Il a créé cette traînée lumineuse".

Qu'est-ce qui explique qu'une si petite poussière puisse produire cet effet?

"La vitesse de cette poussière peut aller de 10 à 40 kilomètre par seconde. La poussière rencontre les molécules de l'air de l'atmosphère. Ces molécules vont être comprimées, elles vont chauffer très fort et émettre de la lumière. C'est le même principe que les étoiles filantes qui elles, sont produites avec des grains de poussière encore plus petits."

Comment distinguer bolide, étoile filante, météore?

"Chaque jour, plusieurs dizaines de tonnes de matières interstellaires rencontrent l'atmosphère de la Terre", précise Rodrio Alvarez. "Si cette poussière est plus petite que 1 centimètre, on parle d'étoile filante. Si sa taille est plus grande ou égale à 1 centimètre, ça donne un bolide. Si ce grain de poussière est relativement gros et qu'il en reste quelque chose sur la terre, on appelle ça un météore".



