Hong Kong: interdire le logement social aux couples de même sexe est illégal

La justice hongkongaise a donné mercredi raison au mouvement de défense des droits des LGBT+ en considérant que l'orientation sexuelle n'était pas un critère pour l'attribution d'un logement social, et en invalidant le refus d'une agence gouvernementale d'en octroyer un à un couple homosexuel.

La décision est considérée comme une grande victoire pour la cause homosexuelle, l'ex-colonie britannique ayant souvent été critiquée par les associations sur ses archaïsmes en terme d'égalité des droits.

La justice hongkongaise avait été saisie du cas de Nick Infinger, un résident permanent, et de son compagnon, avec qui il s'était marié au Canada en 2018.

Les deux hommes avaient déposé une demande de logement social en tant que "famille ordinaire" et satisfaisaient aux divers critères de revenus ou d'âge.

Mais leur requête avait été rejetée en septembre par l'autorité hongkongaise attribuant les logements, et qui considérait que la catégorie "famille ordinaire" ne pouvait concerner qu'un mari et son épouse, un parent et son enfant ou un grand-parent et son petit-enfant.

Cependant, le juge Anderson Chow a invalidé ce refus mercredi, en considérant que l'autorité d'attribution des logements sociaux n'avait pas correctement justifié l'existence d'une différence de traitement entre couples hétérosexuel et homosexuel, selon le texte de sa décision.

Le juge a considéré "illégale et anticonstitutionnelle" une politique excluant les couples mariés de même sexe de l'éligibilité au logement social.

Le tribunal a donc cassé la décision de cette autorité en lui demandant de la revoir. L'autorité d'attribution du logement social peut encore faire appel du jugement.

Ray Chan, le premier député hongkongais à ne pas faire mystère de son homosexualité, a salué cette décision comme un succès pour la cause LGBT+.

Celle-ci avait obtenu en 2018 une grande victoire quand la justice hongkongaise avait accordé à une lesbienne britannique le droit de vivre et de travailler dans la mégapole auprès de sa conjointe, au même titre que les conjoints de couples hétérosexuels étrangers.

Mais la route est encore longue avant l'égalité des droits dans un territoire qui ne reconnaît pas le mariage gay ou les unions entre personnes du même sexe.

"C'est un progrès", a déclaré M. Chan. "Chaque chose en son temps."

"Chaque victoire judiciaire a un coût en termes de frais de justice, de temps, de stress pour les plaignants" a-t-il observé. "Il est temps de permettre aux couples de même sexe de nouer des unions légales à Hong Kong."