A Lesbos, arrivée d'un navire pour héberger les migrants

Un navire grec est arrivé mercredi dans le port de Mytilène à Lesbos pour héberger des centaines de migrants arrivés ces derniers jours sur l'île grecque, après la décision de la Turquie d'ouvrir ses frontières vers l'Europe, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Quelques 500 migrants, dont de nombreuses familles avec des enfants en bas âge, étaient rassemblés sur le port de Mytilène, attendant depuis des heures l'arrivée de ce navire pour y embarquer.

La plupart ont passé au moins deux nuits dans un campement improvisé, faute de places dans les centres d'hébergement de l'île et en raison de l'hostilité d'habitants qui empêchaient les autorités et les ONG de les prendre en charge.

"Les instructions sont de les enregistrer, sans possibilité de faire une demande d'asile, et de les conduire sur le navire afin d'être transférés", a déclaré à l'AFP Fotis Garoufalias, président des gardes côtes grecs à Mytilène. "La procédure devrait être achevée aujourd'hui".

Selon une source militaire grecque, les migrants resteront sur le navire, transformé en bateau hôtel, "aussi longtemps que nécessaire". Le navire peut accueillir 400 personnes, a précisé cette source.

Ce type de bateaux "des navires de la Marine, ne sont pas conçus pour accueillir et héberger des gens, donc nous fournissons, avec d'autres partenaires et ONG, des articles comme des matelas, des couvertures et des sacs de couchage", a déclaré à l'AFP Astrid Castelein, responsable du Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR) à Lesbos.

Le responsable des garde côtes a souligné qu'"un système de contrôle strict" avait été mis en place pour empêcher des demandeurs d'asile hébergés à Lesbos d'embarquer.

Mardi, des centaines de migrants logés au camp de Moria sont descendus sur le port dans l'espoir d'embarquer sur le navire dont l'arrivée était annoncée depuis la veille. De brèves échauffourées étaient survenues quand la police les a repoussés.

"Nous nous attendons à la même pression cet après-midi" a ajouté Fotis Garoufalias. "D'un côté nous devons protéger nos frontières, d'un autre nous devons contrôler les gens ici", a-t-il commenté.

"Moria est une marmite bouillante. En ville, la police et les garde-côtes courent après les migrants. C'est une île, des solutions devraient être trouvées pour transférer" les migrants sur le continent, a-t-il ajouté.

Proche des côtes turques, Lesbos a vu une recrudescence des arrivées de migrants depuis que la Turquie a ouvert ses frontières en fin de semaine dernière.

Quelque 1.720 migrants ont rejoint les îles de la mer Égée en quatre jours, de source gouvernementale, s'ajoutant aux 38.000 exilés déjà présents sur ces territoires grecs.

La tension est montée d'un cran sur l'île de Lesbos, où la situation a déjà atteint un point de rupture avec plus de 19.000 personnes vivant dans des conditions misérables dans le camp de Moria prévu pour moins de 3.000 personnes.

Des dizaines de milliers de personnes ont afflué vers la Grèce depuis que le président Recep Tayyip Erdogan a ordonné, vendredi, l'ouverture des frontières de son pays, réveillant en Europe la crainte d'une crise migratoire similaire à celle de 2015.

