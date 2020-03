Assurance auto: à quel moment votre assureur peut-il décider de vous exclure?

Hélène Portegies, directrice des assurances Yuzzu (anciennement Touring Assurances), était l'invité du RTL Info Bienvenue. Olivier Schoonejans luis a demandé dans quels cas votre assurance peut-elle vous exclure et selon quels critères ?

"En tant que compagnie d'assurances, on est garants à long terme de cette solidarité au sein de cette communauté des assurés. Ça veut dire que parmi ces assurés, on va avoir une grande partie qui n'a jamais d'accident, de panne ou d'autre événement désagréable. Mais il y en a une partie qui en aura, et on est là pour ça, pour les couvrir. À partir du moment où on commence à constater que certains assurés ont peut-être trop d'accidents, ou plus que la moyenne, on va s'intéresser d'un peu plus près à leur cas, dans un contexte de garantir à long terme l'équilibre au sein de cette communauté. On va monitorer, sortir tous les mois les clients qui ont fait plus d'accidents que la norme, et puis on va un peu analyser leur cas pour en conclure qu'il faut peut-être aménager le contrat."

Quelle mesures sont alors prises ?

"On va remonter un peu la prime parce qu'il se présente de manière plus risquée que prévu. Ça peut aussi être l'augmentation d'une franchise parce que la personne est un peu distraite à la conduite et a tendance à faire beaucoup de petits accros. Et ça peut être des mesures qui n'amènent pas forcément à la résiliation."

Quelle est la limite pour une compagnie d'assurance ?

"Quand les clients ont, sur un horizon de 3 ans, plus de 4 accidents, ou bien 3 accidents, mais on regarde aussi la gravité, on va alors regarder leur cas de plus près, sachant que 80% des assurés n'auront pas d'accidents."