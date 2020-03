Les Belges en quarantaine à Tenerife pourraient recevoir jeudi l'autorisation de sortir

(Belga) Il est prévu que les Belges toujours en quarantaine à l'hôtel H10 Costa Adeje Palace de Tenerife "reçoivent demain/jeudi l'autorisation de sortir des autorités espagnoles compétentes", indique Tui dans un communiqué mercredi.

"L'équipe de TUI à Tenerife est en contact étroit avec eux pour organiser concrètement le retour en Belgique." Le tour-opérateur ne donne actuellement pas plus d'informations, "afin de protéger la vie privée des voyageurs". Les coûts du vol retour et de prolongation de séjour ne seront pas facturés aux vacanciers et seront pris en charge par Tui, en accord avec l'hôtel. "En outre, les vacanciers belges de TUI recevront un remboursement au prorata du prix des vacances pour les jours passés en quarantaine." (Belga)