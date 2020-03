Un Suisse en voie de reprendre la tête de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens

(Belga) Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a recommandé au conseil d'administration de l'Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) de nommer comme nouveau patron le Suisse Philippe Lazzarini, a-t-on appris mercredi de source onusienne.

Il revient à ce conseil, composé de 28 pays membres et dirigé par la Jordanie, d'avaliser prochainement cette décision. Né en 1964, Philippe Lazzarini assure depuis cinq ans la coordination du travail de l'ONU au Liban. Il a une large expérience de l'aide humanitaire internationale dans les pays en conflits, ayant notamment travaillé en Somalie, Irak, Angola et dans les Territoires palestiniens. Il a aussi occupé des fonctions au Comité international de la Croix Rouge (CICR) en Afrique, dans les Balkans et au Moyen-Orient. Philippe Lazzarini prendra la suite à la tête de l'Unrwa du Suisse Pierre Krähenbühl, poussé à la démission en novembre 2019 après des accusations de mauvaise gestion. Fondée en 1949, l'Unrwa gère des écoles et fournit une aide vitale à des millions de réfugiés palestiniens en Jordanie, au Liban, en Syrie et dans les Territoires palestiniens. Elle emploie 30.000 personnes, principalement des Palestiniens, et son mandat a été renouvelé en décembre par l'Assemblée générale de l'ONU jusqu'en 2023. Son budget annuel est de 925 millions de dollars. Les Etats-Unis de Donald Trump et Israël jugent que cette agence n'a plus de raison d'être dans sa forme actuelle. Les deux pays s'opposent notamment au fait que les Palestiniens puissent transmettre le statut de réfugié à leurs enfants. Depuis 2018, les Etats-Unis ont mis fin à leur aide financière annuelle de 300 millions de dollars à l'Unrwa.