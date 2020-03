Coronavirus - La Californie déclare l'état d'urgence après avoir enregistré un premier décès

(Belga) Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a décrété l'état d'urgence mercredi dans son État, quelques heures après avoir annoncé le premier décès attribué au Covid-19 mercredi dans ce territoire du sud-ouest des Etats-Unis.

"Cette déclaration a pour but d'aider à mettre en avant nos ressources", a indiqué M. Newsom dans un entretien télévisé. "Avec 53 cas testés positifs, ce ne sont plus des cas isolés, cela fait partie de notre État, et le fardeau est partagé à travers celui-ci." Il a insisté sur le fait que l'état d'urgence avait surtout pour but d'aider à la logistique pour gérer l'épidémie de coronavirus. "Cet état d'urgence permettra à l'État de mieux préparer nos communautés et notre système de santé si jamais l'épidémie se propage davantage", a-t-il affirmé mercredi. Six nouveaux cas de Covid-19 ont été signalés dans la mégalopole de Los Angeles (dix millions d'habitants) tandis que quatre autres patients ont été pris en charge à New York (plus de 20 millions d'habitants) après avoir été en contact avec un malade. Les parlementaires américains ont accepté de débloquer un budget de plus de 8 milliards de dollars pour endiguer l'épidémie. (Belga)