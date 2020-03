La faillite de la compagnie aérienne Flybe attendue dans les prochaines heures

(Belga) La faillite de la filiale Flybe de la compagnie aérienne britannique est attendue "dans les prochaines heures", selon les médias britanniques qui évoquent l'information mercredi soir.

La compagnie régionale éprouve des difficultés depuis des mois et l'épidémie de coronavirus a fait empirer une situation déjà difficile, selon une source proche du dossier citée par l'agence de presse britannique PA. Des négociations de crise avaient cours mercredi soir mais une solution n'a pas été dégagée et la société devrait déposer le bilan dans les prochaines heures, selon PA. Le site internet de Flybe était indisponible mercredi soir. Flybe dessert 170 destinations environ et est le principal transporteur sur des aéroports comme Aberdeen, Belfast, Manchester ou Southampton. (Belga)