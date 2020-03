Prévisions météo: quel jour du week-end sera le moins PLUVIEUX?

Selon l'IRM (Institut royal météorologique), des courants polaires assez froids sont en route vers notre pays.

Une dépression se décalera de la Bretagne vers nos régions, puis vers le nord de l'Allemagne. Une zone de pluie qui l'accompagne est très active et traversera notre pays aujourd'hui et la nuit prochaine. A l'arrière, des courants polaires assez froids envahiront nos régions.

Ce jeudi

Aujourd'hui jeudi, la nébulosité sera abondante avec quelques pluies ou averses l'avant-midi. Une zone de pluie nettement plus active envahira notre pays par la France en cours d'après-midi. Les maxima varieront entre 4 et 7 degrés dans la plupart des régions mais pourront atteindre 9 degrés en Gaume. Dans la plupart des régions, le vent sera généralement modéré de sud à sud-est, s'orientant ensuite à l'est puis au nord-est en fin de journée. Le long du littoral, le vent deviendra assez fort en soirée. Sur le sud du pays, le vent deviendra temporairement variable en direction.

Ce soir

Des pluies parfois assez abondantes arroseront toujours le pays en soirée et en première partie de nuit. En seconde partie de nuit, les précipitations se transformeront en neige sur les hauts plateaux de l'Ardenne au dessus de 400 ou 500 m. Sur l'ouest puis le centre du pays, les pluies se feront progressivement moins soutenues. Le vent s'orientera entre l'ouest le nord-ouest en étant modéré à parfois assez fort, surtout en bord de mer et sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les températures redescendront entre -1 degré dans les Hautes Fagnes, 3 ou 4 degrés dans la plupart des régions et 6 degrés en bord de mer.

Vendredi

Demain vendredi, la nébulosité sera variable à abondante avec des averses parfois hivernales sur les hauteurs Ardenne. Des chutes de neige se produiront encore en début de journée sur les hauts plateaux de l'est. Les températures atteindront 3 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 8 degrés en Flandre. Le vent de nord-ouest sera modéré à parfois assez fort, surtout le long du littoral et sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h.

Qui du week-end ?

Samedi, le ciel sera partagé entre éclaircies et périodes nuageuses avec un risque d'averses assez réduit. Les températures atteindront 4 à 9 degrés. Le vent sera généralement modéré d'ouest à sud-ouest.

Dimanche, une zone de pluie assez active traversera notre pays d'ouest en est. Plus tard dans la journée, elle sera suivie d'un régime d'alternance entre éclaircies et averses. Les maxima se situeront entre 6 degrés en Haute Belgique et 11 degrés en plaine. Le vent sera généralement assez fort, d'abord de secteur sud-sud-ouest, virant ensuite au secteur ouest à l'arrière de la perturbation pluvieuse. Les rafales pourraient atteindre jusque 50 ou 60 km/h.