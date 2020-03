"Chute vertigineuse" des prix des carburants en raison du coronavirus: comment l'expliquer?

Les pays riches se mettent en ordre de bataille pour immuniser l'économie mondiale contre le coronavirus qui progresse dans le monde et l'OMS met en garde contre la pénurie d'équipements de protection dont plusieurs pays ont interdit l'exportation.

Il existe cependant une conséquence positive à cette épidémie. Vous la remarquerez ce jeudi si vous faites votre plein de carburant. L'essence est au plus bas depuis un an. On constate une baisse de plus de 3 centimes le litre aujourd'hui. Le diesel est quant à lui moins cher de 4 centimes le litre. Soit le prix plancher plus jamais atteint depuis deux ans.

La demande diminue, l'offre est en constante

Si vous faites de plein de mazout, attendez-vous également à une importante diminution des prix: 150 euros en moins pour un plein de 1.000 litres de mazout.

"On assiste à une chute vertigineuse à la fois du baril et des produits finis. Ça s'explique très simplement. Comme la Chine est au ralenti au niveau économique, les importations de la Chine sont réduites à peau de chagrin. La demande diminue, l'offre est en constante", indique Olivier Neirynck, porte-parole de la Fédération belge des négociants en combustibles et carburants.

Quelles sont les consignes à suivre si on présente des symptômes et qu'on revient d'une région avec des cas déjà recensés ?

Les consignes sont les mêmes pour tout le monde. Une personne qui présente de symptômes grippaux en général : apparition brutale de température (à partir de 38 ), signes respiratoires, dyspnée (difficulté respiratoire) etc. qui revient d’une région à risque (nord de l’Italie, pays asiatiques, le département de l’Oise en France…) dans laquelle elle a séjourné dans les 14 jours. Dans ce cas-là, il faut prendre des précautions particulières: il faut téléphoner au médecin généraliste, surtout ne pas se rendre aux urgences parce que là on va entrer en contact avec un tas d’autres personnes, si jamais on est porteur du virus on va le diffuser. Donc téléphoner au médecin, lui expliquer la situation et le médecin soit ira à domicile, soit fera venir le patient à un moment où il n’y a personne dans sa salle d’attente.

Quels sont les groupes à risque ?

Les groupes à risque sont les personnes âgées et les personnes fragilisées (maladies chroniques).

Où trouver des explications sur le coronavirus ?

Il y a deux sites internet:

www.sciensano.be

www.info-coronavirus.be

Un numéro vert est également activé: 0800 14 689