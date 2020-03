Un tiers des jeunes ne comprennent que l'absence de consentement est un viol

A quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, Amnesty International et SOS Viol publient les résultats d'un vaste sondage sur les viols et les violences sexuelles en Belgique. Il en ressort que les 15-24 ans sont les plus touchés par les violences sexuelles. Ainsi un jeune sur quatre a été victime d'un viol et 48% des victimes de violences sexuelles avaient moins de 19 ans la première fois.

Les chiffres interpellent. Un jeune sur trois pense qu'il est normal d'insister pour avoir un rapport sexuel ou que si son partenaire ne dit pas explicitement "non". Bon nombre de jeunes n'ont toujours pas conscience que l'absence de consentement est un viol, peut importe qu'il y ait eu de la violence physique ou non. Pour rappel, la loi belge définit le viol comme tout acte de pénétration commis en l'absence de consentement.

Le consentement c'est s'engager à dire 'Oui'

La sexologue Valérie L'Heureux rappelle ce que l'on entend par 'consentement'. "Le consentement, ça pourrait être 'Oui' ou 'Non', mais ça c'est une notion qui est très juridique. Dans ce que je vois dans les cas cliniques, c'est que beaucoup de personnes se posent la question 'Est-ce que j'avais envie ou pas envie?'. 'Comment est-ce que j'aurai dû le dire?' 'Comment dire 'Je t'aime mais je n'ai pas envie de toi sexuellement'? Le consentement c'est s'engager à dire Oui. 'Je me dis oui à moi-même, je me connais pour mes signaux au niveau physiologiques d'excitation et de désir et à ce moment-là, je montre mon Oui, je le dis verbalement ou je le montre de manière explicite et le plus sexy possible", nous indique-t-elle.